КНР надеется, что США создадут справедливые условия для китайских компаний

ПЕКИН, 25 июн — РИА Новости. Китайская сторона надеется, что США создадут справедливую инвестиционную среду для китайских компаний, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения СМИ о планах США ограничить в стране инвестиции китайских компаний.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин.

"Китайская сторона выражает обеспокоенность в связи с этими сообщениями… Мы надеемся, что американская сторона будет объективно смотреть на коммерческую деятельность китайских компаний и сможет создавать справедливую инвестиционную среду для китайских компаний", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что правительство Китая всегда призывало и призывает свои предприятия вести инвестиционное сотрудничество на основе рыночных принципов и уважать местные законы. Представитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что торгово — инвестиционное сотрудничество Китая и США носит взаимовыгодный характер.