В Минфине заявили о вреде валютного контроля для экономики

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Валютный контроль в РФ не только не приносит пользы, в условиях санкций он становится вреден для российской экономики, поэтому Минфин будет последовательно настаивать на его полной отмене, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Дискуссия между Минфином и ЦБ по поводу либерализации валютного контроля развернулась в прошлом году, когда министерство предложило полностью отказаться от действующего в РФ требования по обязательному возврату в РФ валютной выручки экспортеров. Моисеев называл это требование "рудиментом" советской системы валютного контроля. Однако ЦБ выступил с более консервативной позицией, которая была поддержана правительством, и министерству не удалось реализовать свою идею.
"Нет, мы от этой идеи не отказались. Позиция министерства финансов осталась прежней", — заявил Моисеев.
"Мы были, есть и (я надеюсь) будем системными и последовательными сторонниками полной отмены валютного контроля. Но решение, как вы знаете, принимается консенсусом, поэтому будем добиваться общего консенсуса в этом вопросе", — добавил замминистра.