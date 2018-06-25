Иран подал жалобу в международный суд из-за конфискации США имущества ЦБ

ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Тегеран подал жалобу в международный суд в Гааге по поводу конфискации со стороны США имущества центрального банка Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"На основании жалобы Ирана в международный суд в Гааге по поводу незаконной конфискации США имуществ центрального банка, заседание (по этому вопросу) пройдет 8 или 12 октября", — приводит его слова телекомпания IRIB.

Американское министерство финансов в мае после выхода США из ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) сообщило, что глава ЦБ Ирана и ряд других лиц включены в список санкций США за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

Активы фигурантов санкций в юрисдикции США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено иметь с ними дело.