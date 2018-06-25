Рослесхоз предварительно оценил ущерб от пожаров в этом году

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Ущерб от лесных пожаров в России с начала этого года, по предварительным данным, превысил 2 миллиарда рублей, сообщил журналистам в кулуарах Национального лесного форума глава Рослесхоза Иван Валентик.

"Если говорить об ущербе текущего года, пока сумма предварительно оценивается в чуть более 2 миллиардов рублей по России в целом. За прошлый год совокупная сумма ущерба была около 25 миллиардов рублей. Соответственно, за предыдущие годы она была в районе 50-60 миллиардов рублей. Однако пока еще рано подводить итоги", — сказал Валентик.

Он отметил, что период весенних пожаров, когда горит сухая трава, закончился. Следующий, наиболее опасный этап летних пожаров – верховые пожары, которые причиняют наибольший ущерб.

"Сегодня обстановка достаточно спокойная. Есть пожары, которые возникают от уже возникших сухих гроз, в основном на юге Сахи (Якутии), Красноярского края. Это традиционная для последних лет причина возникновения лесных пожаров", — сказал он.

Глава Рослесхоза уточнил, что на Дальнем Востоке в Амурской области, где в этом году зафиксировано больше всего пожаров, пока ущерб незначительный, и объяснил причину. "Это либо кедровый стланик, либо монгольский дуб, они все по пояс высотой, и листву не сбрасывают и поэтому как порох вспыхивают от огня. Старые деревья уничтожаются, а молодая трава и растения начинают появляться", — пояснил Валентик.