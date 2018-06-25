В Минфине оценили потребность банков в государственной помощи

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские банки пока не испытывают жесткого дефицита капитала, и необходимости государственных вливаний по аналогии с программой докапитализации банков через механизм ОФЗ у них нет, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Пока нет такого жесткого дефицита, который бы потребовал государственных вливаний в капитал. Вливание государством капитала — достаточно экстремальная вещь", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, могут ли в условиях ужесточения санкций против РФ вновь потребоваться меры господдержки для банков.

"Есть общее мнение, что огосударствление экономики в целом и банковской системы в частности — это плохо. А вливание капитала государством — это и есть то самое огосударствление. Вообще, это крайняя мера, и пока в ней нет необходимости. Надо посмотреть, как банки будут реализовывать новые Базели и МСФО-9", — добавил Моисеев.

Правительство РФ в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало крупнейшие банки на более чем 800 миллиардов рублей, выдав им в капитал ОФЗ.

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