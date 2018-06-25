Нефть марки Brent дешевеет после договоренностей ОПЕК+

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, нефть марки Brent теряет в цене 1,7% на фоне ожидания увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В субботу, 23 июня, ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тысяч.
Удешевление нефти в понедельник также связано с коррекцией после сильного роста в пятницу, достигавшего 5%, поскольку инвесторы отыгрывали надежды на то, что повышение добычи нефти ОПЕК+ будет не таким высоким, как ожидали некоторые эксперты.