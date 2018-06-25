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Экономика

Эксперты рассказали о шансах падения биткоина ниже пяти тысяч долларов

03:3325.06.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться и опустится впервые с октября 2017 года ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 0,85%, до 6,208 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 0,45%, до 6,183 тысячи долларов.

На прошлой неделе цена криптовалюты впервые с 13 ноября 2017 года опустилась ниже уровня в 6 тысяч долларов. Ниже 5 тысяч биткоин не стоил с 12 октября.

Тревожные новости

Как отметил аналитик "Альпари" Владислав Антонов, "черный день" крипторынка мог быть вызван новостями из Японии и США. Так, агентство финансовых услуг Японии по результатам проверки деятельности бирж обнаружила у 16 японских криптобирж недочеты в сфере безопасности. Среди них оказалась крупнейшая биржа BitFlyer, которая сразу прекратила регистрацию новых пользователей.

Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Позднее Калифорнийское управление бизнес-надзора и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США получили список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase, состоящий из 134 страниц. "Клиенты пожаловались на исчезновения денег с их счетов", — напомнил Антонов.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов указал на произошедший взлом криптобиржи Bithumb.

"С каждым таким случаем снижается доверие к криптобиржам, где инвесторы рискуют потерять все свои средства. На этот раз биржа отделалась легким испугом в 30 миллионов долларов, которые она покроет из собственных резервов. На этом фоне Южная Корея решила ужесточить требования к биржам, чтобы избежать подобных ситуаций", — добавил он.

Развернуть "медвежий тренд"

Независимый аналитик рынка Александр Боев считает, что время "очень быстрых денег" на криптовалютах заканчивается.

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Это хорошо для рынка, потому что уберет лишний ажиотаж вокруг крипты. Это хорошо для криптовалюты как финансового инструмента, потому что добавляет ей волатильности. Это очень грустно для тех, кто хотел по-быстрому "поднять бабла", — пояснил он.

Антонов полагает, что для разворота "медвежьего" тренда нужны драйверы для роста, однако их нет.

"Уже не первую неделю участники рынка предпочитают реагировать только на негативные новости для крипторынка. На текущую неделю с 25 июня по 1 июля, по оценкам "Альпари", ожидается дальнейшее падение курса биткоина до ключевой поддержки 4,8 тысячи долларов. Уровень 5,5 тысячи долларов, скорее всего, не устоит, потому что неизвестно, где расположены защитные стопы покупателей и с какого уровня начнется восходящая коррекция после паникселл (распродажа в панике – ред.), если будет", — отметил он.

Схожего мнения придерживается и Зартдинов. По его словам, даже незначительный негатив уведёт рынок вниз. "Цена биткоина опускалась до 5,8 тысячи долларов, что является самой низкой ценой за последние 7-8 месяцев. Это психологически сложная цена, особенно для тех, кто заходил на осеннем ажиотаже 2017 года. Признаков разворота мы не видим, несмотря на то, что рынок находится в зоне перепроданности", — сообщил он.

Криптообменник Сберкоин в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов указал, что конец прошлой недели для биткоина оказался "сродни посещению парка аттракционов".

"Обвал котировки до 5,782 тысячи долларов без явных причин ужасен тем, что сохранение котировки ниже 6 тысяч долларов привело бы к неминуемому падению до 5 тысяч долларов. И это еще вполне оптимистичная перспектива без учета возможной паники", — заявил он.

Эксперт указал, что ужесточение регулирования в главных для биткоина странах — Китае, Индии и других государств Азии — снижает интерес к криптовалюте.

"Отскок к 6,2 тысячи долларов свидетельствует о том, что еще не пришло время оставлять диапазон 6,1-6,7 тысячи долларов. Как мы и ожидали, биткоин должен какое-то время побыть в диапазоне 6-6,2 тысячи долларов, чтобы психологически сформировать чувство обреченности у спекулянтов. Пока ложный пробой уровня 6 тысяч долларов свидетельствует о слабости биткоина и неизбежности смены отрицательного тренда его котировок", — добавил Ордов.

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