РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Деньги, труд, опыт. Moody's назвало плюсы изменения пенсионного возраста

08:0024.06.2018
(обновлено: 08:34 24.06.2018)
131012
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожилые люди в МосквеПожилые люди в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Увеличение пенсионного возраста в России позволит резко улучшить соотношение пенсионеров и работающих граждан, снизить дефицит на рынке труда и повысить устойчивость российской экономики к возможным шокам, утверждает международное рейтинговое агентство Moody's. О том, насколько оправдан подобный оптимизм и как изменение пенсионного законодательства повлияет на бюджет и экономику, — в материале РИА Новости.

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста

Первый плюс повышения пенсионного возраста, по мнению экспертов Moody's, связан с укреплением бюджета. "Мы ожидаем, что бюджетные трансферты в Пенсионный фонд постепенно будут уменьшаться, что повысит устойчивость бюджетной системы к возможным шокам", — указывают в агентстве.

Сейчас большой дефицит Пенсионного фонда — ключевая слабость всей бюджетной системы России, считают аналитики. "Расходы на пенсионное обеспечение граждан — самая затратная статья в консолидированном бюджете государства, — отмечают в Moody's. — Повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на восемь для женщин снизит нагрузку на бюджет и повысит устойчивость государственных финансов".

Выводы агентства подтверждаются простым расчетом. По данным Росстата, число потенциальных пенсионеров по действующим правилам на начало 2018 года — около 37 миллионов человек. В том числе женщин старше 55 лет — примерно 26 миллионов, мужчин старше 60 лет — 11 миллионов.

Граждан, соответствующих новым критериям пенсионного возраста, в полтора раза (на 14 миллионов человек) меньше. Женщин старше 63 лет — примерно 16 миллионов, мужчин старше 65 лет — семь миллионов.

Учитывая, что средняя пенсия в 2018 году составляет 14 100 рублей, легко подсчитать, что после изменения законодательства бюджет сможет экономить на выплатах пенсионерам примерно 197 миллиардов рублей в месяц, или более 2,3 триллиона рублей в год.

Двенадцать миллионов работников

Наряду с укреплением бюджета повышение возраста выхода на пенсию улучшит общеэкономическую ситуацию в стране благодаря увеличению числа работающих граждан. "Согласно текущему базовому прогнозу Росстата, не учитывающему возможное повышение пенсионного возраста, соотношение пенсионеров и занятых в экономике к 2036 году увеличится с 45,5% до 55,4%", — напоминает Moody's.

Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White
Годы берут свое. Как долгожители разрушат мировую экономику

Росстат в демографическом прогнозе предупреждает, что численность трудоспособного населения России к 2036 году сократится на 3,2 миллиона человек по сравнению с сегодняшней. Компенсировать это можно только двумя способами — либо повышением пенсионного возраста, либо за счет притока мигрантов.

Второй вариант для пенсионной системы не подходит: большинство мигрантов работают в России неофициально и не платят пенсионных взносов. Зато только граждане Киргизии с начала года отправили на родину из России более 700 миллионов долларов. "Это на 84,5 миллиона долларов больше, чем за тот же период 2017-го", — сообщил Нацбанк Киргизии.

Так что повышение пенсионного возраста — единственное средство сглаживания демографического провала. "Эта мера увеличит трудоспособное население примерно до 92 миллионов человек к середине 2030-х годов, что на 12-13 миллионов превышает прогноз Росстата, — говорится в обзоре Moody's. — В долгосрочной перспективе изменение пенсионного законодательства повысит вклад труда в рост экономики".

Отечественные аналитики более осторожны в оценках. По расчетам Института социальной политики НИУ ВШЭ, после повышения пенсионного возраста на рынке труда могут ежегодно оставаться по 200 тысяч пожилых людей. То есть к 2035 году трудоспособное население увеличится на 3,4 миллиона человек.

Готовы к труду и учебе

В конечном счете экономический эффект повышения пенсионного возраста зависит от того, насколько эффективно удастся решить проблему трудоустройства молодых людей. Поскольку структура отечественной экономики меняется медленно, у опытных работников сохраняются некоторые преимущества перед молодежью.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Dmitrydesigner
Депутат Госдумы рассказала о механизме повышения пенсий с 2019 года

Хотя наиболее востребованны по-прежнему IT-специалисты, растет заинтересованность и в квалифицированных сотрудниках отраслей традиционной экономики.

Как показывает исследование, проведенное в мае рекрутинговым агентством Kelly Services, за год более чем вдвое вырос спрос на специалистов в области машиностроения (о соответствующих вакансиях сообщили десять процентов работодателей, в 2017-м — четыре процента).

Нехватку опытных работников ощущают медицина и фармацевтика (семь процентов), химическая промышленность и  производство товаров народного потребления (по четыре процента). Кроме того, значительно усилился спрос на руководителей среднего звена (с 20% до 29%).

Среди самых востребованных навыков на первом месте остается функциональность — ее считают наиболее важным качеством сотрудника 41% работодателей. Двадцать процентов больше всего ценят умение разрешать сложные ситуации, 16% — достигать поставленной цели. Все это неразрывно связано с опытом работы и более присуще возрастным сотрудникам, чем молодым.

Пожилые россияне готовы трудиться: подавляющее большинство респондентов-соискателей (80%) заявили, что продолжили бы заниматься текущей работой, даже если бы у них были финансовые возможности не делать этого до конца жизни. Причем главный стимул — профессиональный интерес (68% респондентов). Сохранение уровня доходов только на втором месте (65%).

С другой стороны, лишь шесть процентов работодателей заявили о неготовности рассматривать возрастных кандидатов на имеющиеся вакансии. Правда, всего восемь процентов опрошенных Kelly Services российских компаний располагают программами адаптации и обучения сотрудников старшего возраста. Именно эту проблему придется решить и правительству, и работодателям в первую очередь.

Ставки сделаны

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста в России. "Начать предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", — сообщил глава правительства.

Пожилая пара в Куксхафене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Кому на пенсии в ФРГ жить хорошо: реальность немецкого соцобеспечения

По его словам, правительство решилось на это из-за демографической ситуации. "Доля работающих людей все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше", — отметил он.

И подчеркнул: если не повысить возраст выхода на пению, с каждым годом положение будет только ухудшаться, а это приведет к "разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства".

Вице-премьер Татьяна Голикова в середине июня говорила, что если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то в 2019 году это соотношение снизится вдвое — до 1,8. "Объем средств, который зарабатывается пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов, сокращается, — отметила Голикова. — Соответственно, это существенно сокращает возможности для выплаты пенсий уже тем пенсионерам, которые находятся на пенсии, и для ее увеличения".

Изменение пенсионного законодательства позволит направить высвободившиеся средства на увеличение текущих пенсий сверх уровня инфляции. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов на этой неделе сообщил, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы на семь процентов. "Необходимые ресурсы и меры будут прописаны в законе о Пенсионном фонде и сопряженном с ним законе о федеральном бюджете", — пообещал глава Минфина.

"Наша задача — в следующем году увеличить ежемесячную пенсию в среднем на тысячу рублей, — отметил Силуанов. — Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в своих посланиях".

Законопроект о повышении пенсионного возраста уже внесен в Госдуму, его первое чтение может состояться в июле.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Перехватчик
"мужчин старше 60 лет — 11 миллионов", "мужчин старше 65 лет — семь миллионов" :11-7=4 000 000 просто не доживут до пенсии. ВСЮ жизнь платят, но не доживут.
08:29
24.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
Матч окончен
1
Республика Корея
2
Мексика
Матч окончен
2
Германия
1
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
Матч окончен
1
Республика Корея
2
Мексика
Матч окончен
2
Германия
1
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена