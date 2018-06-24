МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Увеличение пенсионного возраста в России позволит резко улучшить соотношение пенсионеров и работающих граждан, снизить дефицит на рынке труда и повысить устойчивость российской экономики к возможным шокам, утверждает международное рейтинговое агентство Moody's. О том, насколько оправдан подобный оптимизм и как изменение пенсионного законодательства повлияет на бюджет и экономику, — в материале РИА Новости.

Первый плюс повышения пенсионного возраста, по мнению экспертов Moody's, связан с укреплением бюджета. "Мы ожидаем, что бюджетные трансферты в Пенсионный фонд постепенно будут уменьшаться, что повысит устойчивость бюджетной системы к возможным шокам", — указывают в агентстве.

Сейчас большой дефицит Пенсионного фонда — ключевая слабость всей бюджетной системы России, считают аналитики. "Расходы на пенсионное обеспечение граждан — самая затратная статья в консолидированном бюджете государства, — отмечают в Moody's. — Повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на восемь для женщин снизит нагрузку на бюджет и повысит устойчивость государственных финансов".

Выводы агентства подтверждаются простым расчетом. По данным Росстата, число потенциальных пенсионеров по действующим правилам на начало 2018 года — около 37 миллионов человек. В том числе женщин старше 55 лет — примерно 26 миллионов, мужчин старше 60 лет — 11 миллионов.

Граждан, соответствующих новым критериям пенсионного возраста, в полтора раза (на 14 миллионов человек) меньше. Женщин старше 63 лет — примерно 16 миллионов, мужчин старше 65 лет — семь миллионов.

Учитывая, что средняя пенсия в 2018 году составляет 14 100 рублей, легко подсчитать, что после изменения законодательства бюджет сможет экономить на выплатах пенсионерам примерно 197 миллиардов рублей в месяц, или более 2,3 триллиона рублей в год.

Двенадцать миллионов работников

Наряду с укреплением бюджета повышение возраста выхода на пенсию улучшит общеэкономическую ситуацию в стране благодаря увеличению числа работающих граждан. "Согласно текущему базовому прогнозу Росстата, не учитывающему возможное повышение пенсионного возраста, соотношение пенсионеров и занятых в экономике к 2036 году увеличится с 45,5% до 55,4%", — напоминает Moody's.

Росстат в демографическом прогнозе предупреждает, что численность трудоспособного населения России к 2036 году сократится на 3,2 миллиона человек по сравнению с сегодняшней. Компенсировать это можно только двумя способами — либо повышением пенсионного возраста, либо за счет притока мигрантов.

Второй вариант для пенсионной системы не подходит: большинство мигрантов работают в России неофициально и не платят пенсионных взносов. Зато только граждане Киргизии с начала года отправили на родину из России более 700 миллионов долларов. "Это на 84,5 миллиона долларов больше, чем за тот же период 2017-го", — сообщил Нацбанк Киргизии.

Так что повышение пенсионного возраста — единственное средство сглаживания демографического провала. "Эта мера увеличит трудоспособное население примерно до 92 миллионов человек к середине 2030-х годов, что на 12-13 миллионов превышает прогноз Росстата, — говорится в обзоре Moody's. — В долгосрочной перспективе изменение пенсионного законодательства повысит вклад труда в рост экономики".

Отечественные аналитики более осторожны в оценках. По расчетам Института социальной политики НИУ ВШЭ, после повышения пенсионного возраста на рынке труда могут ежегодно оставаться по 200 тысяч пожилых людей. То есть к 2035 году трудоспособное население увеличится на 3,4 миллиона человек.

Готовы к труду и учебе

В конечном счете экономический эффект повышения пенсионного возраста зависит от того, насколько эффективно удастся решить проблему трудоустройства молодых людей. Поскольку структура отечественной экономики меняется медленно, у опытных работников сохраняются некоторые преимущества перед молодежью.

Хотя наиболее востребованны по-прежнему IT-специалисты, растет заинтересованность и в квалифицированных сотрудниках отраслей традиционной экономики.

Как показывает исследование, проведенное в мае рекрутинговым агентством Kelly Services, за год более чем вдвое вырос спрос на специалистов в области машиностроения (о соответствующих вакансиях сообщили десять процентов работодателей, в 2017-м — четыре процента).

Нехватку опытных работников ощущают медицина и фармацевтика (семь процентов), химическая промышленность и производство товаров народного потребления (по четыре процента). Кроме того, значительно усилился спрос на руководителей среднего звена (с 20% до 29%).

Среди самых востребованных навыков на первом месте остается функциональность — ее считают наиболее важным качеством сотрудника 41% работодателей. Двадцать процентов больше всего ценят умение разрешать сложные ситуации, 16% — достигать поставленной цели. Все это неразрывно связано с опытом работы и более присуще возрастным сотрудникам, чем молодым.

Пожилые россияне готовы трудиться: подавляющее большинство респондентов-соискателей (80%) заявили, что продолжили бы заниматься текущей работой, даже если бы у них были финансовые возможности не делать этого до конца жизни. Причем главный стимул — профессиональный интерес (68% респондентов). Сохранение уровня доходов только на втором месте (65%).

С другой стороны, лишь шесть процентов работодателей заявили о неготовности рассматривать возрастных кандидатов на имеющиеся вакансии. Правда, всего восемь процентов опрошенных Kelly Services российских компаний располагают программами адаптации и обучения сотрудников старшего возраста. Именно эту проблему придется решить и правительству, и работодателям в первую очередь.

Ставки сделаны

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста в России. "Начать предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", — сообщил глава правительства.

По его словам, правительство решилось на это из-за демографической ситуации. "Доля работающих людей все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше", — отметил он.

И подчеркнул: если не повысить возраст выхода на пению, с каждым годом положение будет только ухудшаться, а это приведет к "разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства".

Вице-премьер Татьяна Голикова в середине июня говорила, что если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то в 2019 году это соотношение снизится вдвое — до 1,8. "Объем средств, который зарабатывается пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов, сокращается, — отметила Голикова. — Соответственно, это существенно сокращает возможности для выплаты пенсий уже тем пенсионерам, которые находятся на пенсии, и для ее увеличения".

Изменение пенсионного законодательства позволит направить высвободившиеся средства на увеличение текущих пенсий сверх уровня инфляции. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов на этой неделе сообщил, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы на семь процентов. "Необходимые ресурсы и меры будут прописаны в законе о Пенсионном фонде и сопряженном с ним законе о федеральном бюджете", — пообещал глава Минфина.

"Наша задача — в следующем году увеличить ежемесячную пенсию в среднем на тысячу рублей, — отметил Силуанов. — Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в своих посланиях".

Законопроект о повышении пенсионного возраста уже внесен в Госдуму, его первое чтение может состояться в июле.