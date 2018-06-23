Новак назвал непростой дискуссию о возврате к выполнению 100% сделки ОПЕК+

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Страны-участницы ОПЕК+ в субботу пришли к решению вернуться к 100%-ному выполнению сделки с более чем 150%, хотя дискуссия была оживленной и довольно непростой, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Было принято важное решение сегодня, что нам всем вместе необходимо восстановить уровень выполнения нашего соглашения на 100%, в то время как на сегодня он составляет порядка 150%", — сказал Новак, отметив, что дискуссия была наиболее оживленной и непростой из всех переговоров стран ОПЕК+ за последние полтора года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.