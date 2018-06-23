Страны ОПЕК+ вернутся к 100%-ному выполнению соглашения во втором полугодии

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ во второй половине года вернутся к 100%-ному выполнению соглашения о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы продолжим в следующей половине года выполнять цель по приведению исполнения сделки до уровня 100%", — сказал аль-Мазруи в ходе пресс-конференции.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос был рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Озвученные ими оценки фактического роста добычи ОПЕК+ варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.