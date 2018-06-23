ОПЕК+ начала подготовку документа по сотрудничеству после 2018 года

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ на встрече в субботу положили начало дискуссии по проекту документа о сотрудничестве после 2018 года на долгосрочной основе, в течение трех месяцев будут собраны предложения стран сделки по дальнейшей кооперации, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"Мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК для подготовки этого документа", — добавил российский министр.