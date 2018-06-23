ОПЕК+ начала подготовку документа по сотрудничеству после 2018 года

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ на встрече в субботу положили начало дискуссии по проекту документа о сотрудничестве после 2018 года на долгосрочной основе, в течение трех месяцев будут собраны предложения стран сделки по дальнейшей кооперации, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы положили начало дискуссии по проекту документа, согласно которому мы планируем реализовать наше сотрудничество по окончанию 2018 года уже на более долгосрочную перспективу. Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества", — сказал Новак пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК для подготовки этого документа", — добавил российский министр.