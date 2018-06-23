Следующее заседание министров ОПЕК+ пройдет в Вене 4 декабря

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене, говорится в заявлении по итогам заседания министров ОПЕК+.

"Принято решение, что следующее заседание министров стран ОПЕК и не ОПЕК пройдет в Вене 4 декабря", — говорится в сообщении.

Заседание стран-членов ОПЕК пройдет в Вене 3 декабря.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.