Новак подтвердил встречу с коллегой из США

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что 26 июня у него будет возможность обсудить двустороннее сотрудничество с министром энергетики США Риком Перри.

"Мы встретимся на газовой конференции в рамках саммита АТЭС. Мы будем обсуждать и ситуацию в газовой отрасли, на мировых рынках. У нас будет возможность обсудить и вопросы двустороннего сотрудничества", — ответил Новак на вопрос, планирует ли он провести двустороннюю встречу с министром энергетики США в Вашингтоне 26 июня.

В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Перри и Новак встретятся во вторник в Вашингтоне, темы встречи не уточнялись. Кроме того, ранее сообщалось о встрече Новака и вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Вашингтоне, также запланированной на 26 июня.