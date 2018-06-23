Россия может увеличить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Россия может менее чем за месяц увеличить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас есть возможность быстро восстановить добычу", — сказал Новак. На вопрос о том, может ли Россия увеличить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки за месяц, он ответил: "Я думаю гораздо быстрее".

Также Новак сообщил, что объем наращивания добычи в РФ между компаниями будет распределен пропорционально. "Базово — это равномерное (распределение добычи — ред.)", — уточнил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.

Как сообщили министры энергетики России и Саудовской Аравии, реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет близко к 1 миллиону баррелей в сутки, а не к называвшимся ранее 600 тысячам, поскольку страны венской сделки в итоге отказались от идеи наращивания добычи строго пропорционально квотам по ее снижению для каждой страны. В частности Россия, по словам Новака, в рамках договоренностей сможет нарастить свою добычу на объем до 200 тысяч баррелей в сутки в течение второго полугодия.