При необходимости ОПЕК+ сможет еще больше нарастить добычу, заявил Новак

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ смогут еще больше нарастить добычу, если будет такая необходимость, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, у стран ОПЕК+ есть возможности по принятию любых решений — как по увеличению, так и по сокращению добычи, вопрос заключается в целесообразности таких решений. "Если ситуация будет сбалансирована, значит, эта цифра (роста добычи — ред.) будет до конца года", — заключил он.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.