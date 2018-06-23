При необходимости ОПЕК+ сможет еще больше нарастить добычу, заявил Новак

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ смогут еще больше нарастить добычу, если будет такая необходимость, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"На сегодня мы видим рост спроса в течение третьего-четвертого квартала. Если этот спрос будет превышать предложение, мы будем оперативно принимать решение и об увеличении цифры добычи", — сказал Новак.

По его словам, у стран ОПЕК+ есть возможности по принятию любых решений — как по увеличению, так и по сокращению добычи, вопрос заключается в целесообразности таких решений. "Если ситуация будет сбалансирована, значит, эта цифра (роста добычи — ред.) будет до конца года", — заключил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.