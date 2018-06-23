Увеличить добычу в рамках ОПЕК+ могут восемь-десять стран, считает Новак

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возможность увеличить добычу в рамках ОПЕК+ имеют 8-10 стран, включая Россию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Есть ряд стран, которые имеют свободные мощности и которые имеют возможность с июля увеличить объемы добычи. Это порядка 8-10 стран, в том числе и Россия", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.