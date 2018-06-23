Новак о влиянии заявлений Трампа на ОПЕК+: "не ориентируемся на Twitter"

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя вопрос о возможном влиянии публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на решения участниц сделки ОПЕК+, сообщил, что страны ориентируется в принятии своих решений лишь на фундаментальные показатели рынка.

"Очевидно, что мы в своих действиях ориентируемся не на Twitter, а на глубокий анализ, который делается нашими командами, секретариатом ОПЕК и всеми странами, которые вошли в соглашение", — сказал Новак на пресс-конференции, отвечая на вопрос, было ли решение ОПЕК+ основано на заявлении Трампа в Twitter.

В пятницу Трамп в своем Twitter призвал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены. "Надеюсь, что ОПЕК существенно увеличит добычу. Надо держать цены на низком уровне!", — написал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.