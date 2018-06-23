Евросоюз ответит в случае введения США пошлин на автомобили

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Евросоюз будет вынужден предпринять ответные шаги в случае, если США введут пошлины на импорт автомобилей из ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.

В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

"Мы не понимаем, как автомобили могут стать угрозой безопасности. Если они решат ввести таможенные пошлины, у нас вновь не останется другого выбора, кроме как отреагировать", — заявил Катайнен французской газете Monde.

Он добавил, что Европа "не желает сражаться ни в Twitter, ни через широкую общественность".

Катайнен также подчеркнул, что Евросоюз "всегда готов вновь предложить американским коллегам обсудить улучшение торговых отношений с США".