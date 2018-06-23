Япония и Россия разработали более 130 совместных экономических проектов

ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Приехавший с визитом в Якутск японский министр экономики Хиросигэ Сэко рассказал, что в рамках российско-японского сотрудничества разработаны уже более 130 проектов.

"Уже разработаны свыше 130 российско-японских проектов, половина которых уже реализуется. Одним из главных направлений этого сотрудничества является реализация проектов в регионах Дальнего Востока, в том числе на территории Якутии", — сказал Сэко на заседании консультационного совета по содействию российско-японскому сотрудничеству.

"Это конкретные проекты, количество которых исчисляется не десятками, а сотнями. Таким образом, мы сможем реализовать те задачи, которые поставлены перед японскими и российскими политиками и бизнесменами президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ", — заявил в свою очередь глава международного комитета российского Совета Федерации Константин Косачев.

Совместное заседание проходит в рамках перекрёстных годов России в Японии и Японии в России.

Старт для активизации двустороннего экономического сотрудничества был положен во время встреч лидеров Японии и России. План двустороннего сотрудничества из восьми пунктов был предложен Абэ во время визита в Россию в мае 2016 года. В декабре того же года во время визита в Японию Путина было подписано около 80 документов по двустороннему сотрудничеству, еще 20 документов было подписано в ходе ответного визита Абэ в Москву в 2017 году.