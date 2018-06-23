СМИ сообщили детали совместного заявления стран ОПЕК+

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Совместное заявление стран ОПЕК+ будет содержать призыв к 100%-ному выполнению соглашения о сокращении добычи нефти вместо текущего уровня в 149%, однако конкретных цифр по росту добычи не будет прописано, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в ОПЕК.

"Совместное заявление ОПЕК и не-ОПЕК не будет, как ожидается, содержать конкретных цифр по добыче нефти", — пишет агентство.

"Заявление призовет к сокращению странами ОПЕК+ уровня выполнения сделки до 100% с 149%", — отмечается в сообщении.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос рассматривается на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Озвученные ими оценки фактического роста добычи ОПЕК+ варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.