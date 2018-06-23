ВЕНА, 23 июн – РИА Новости. Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) увеличить добычу нефти стран сделки на 1 миллион баррелей в сутки, распределив этот объем, была важной и своевременной, сообщил министр энергетики России Александр Новак на четвертой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК.

"Считаю важной и своевременной инициативу, рекомендованную JMMC, увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки с распределением этого объема", — сказал Новак.

По его словам, это решение в полной мере соответствует потребностям текущей ситуации с учетом динамики спроса и предложения. "Оно будет способствовать поддержанию рынка в сбалансированном состоянии", — сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Озвученные ими оценки фактического роста добычи ОПЕК+ варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.