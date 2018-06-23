Новак предложил странам ОПЕК+ подумать об устойчивой будущей стратегии

ВЕНА, 23 июн – РИА Новости. Странам ОПЕК+ на встрече в субботу важно задуматься об устойчивой стратегии, которой участники сделки будут придерживаться в будущем, сообщил министр энергетики России Александр Новак на четвертой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК.

"Сегодня нам важно подвести итоги совместной деятельности и всерьез задуматься о той устойчивой стратегии, которой мы будем придерживаться в дальнейшем", — сказал Новак.

Он напомнил, что в декабре 2016 года странам удалось заложить фундамент, который может стать основой для сотрудничества даже вне рамок венской сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Озвученные ими оценки фактического роста добычи ОПЕК+ варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.