Новак оценил решение ОПЕК по увеличению добычи нефти

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. РФ удовлетворена решением ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки, увеличение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки — вполне разумное решение, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на JMMC (министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ — ред.). Поэтому мы конечно считаем, что это соответствует сегодняшним предоставлениям о том, что нужно делать на рынке", — ответил министр на вопрос, удовлетворена ли РФ решением ОПЕК по возвращению к 100%-ому выполнению сделки.

"Мы рассматривали разные варианты, четыре варианта, поэтому, я думаю, что на данном этапе один миллион (баррелей в сутки – ред.) — это вполне разумно тоже", — добавил он.

"В целом я и раньше говорил, что все согласны с текущей оценкой ситуации на рынке, что нужно несколько уже сдемпфировать те объемы, которые были сокращены и об этом все говорили",- сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+. Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Озвученные ими оценки фактического роста добычи ОПЕК+ варьируются от менее 700 до 800 тысяч баррелей в сутки.