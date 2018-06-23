В Госдуму внесли поправки законопроектов в сфере госзакупок

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поправки законопроектов об ответственности за заведомо ложные экспертные заключения в сфере госзакупок были внесены кабмином в Госдуму в субботу, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", — говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что в действующем уголовном законодательстве и в законодательстве об административных правонарушениях соответствующие нормы об ответственности экспертов и экспертных организаций отсутствуют.

Добавляется, что законопроектами предлагается определить меры уголовной и административной ответственности за предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Для этих целей устанавливаются единые требования к оформлению результатов экспертиз, проводимых экспертами и экспертными организациями.

Согласно проектируемой норме УК РФ, по части первой статьи ответственность будет наступать за дачу экспертом заведомо ложного экспертного заключения, если это повлекло причинение крупного ущерба; по частям второй и третьей – за то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, смерть двух или более лиц соответственно.

"В качестве меры ответственности за административное правонарушение в этой сфере предлагается установить для должностных лиц штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц – штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей", — отмечается в пояснительной записке к документу.