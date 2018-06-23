Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в пятницу впервые с ноября 2017 года опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 00.07 мск, биткоин дешевел на 9,52%, до 6,090 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,12%, до 5,970 тысячи долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 13 ноября опустилась ниже уровня в шесть тысяч долларов.

Как рассказал РИА Новости генеральный директор платформы Tokenbox Павел Салас, фундаментальных причин для падения цен биткоина нет.

"Возможно, есть крупные игроки, обладающие информацией, которая неизвестна широкой публике и СМИ. На наш взгляд, причина падения носит психологический характер. Инвесторы, которые рассчитывали на пробитие уровня 6,8 тысячи долларов и возобновление роста, увидели, что их ожидания не оправдываются", — пояснил он.

Эксперт отметил, что дальнейшее падение цены биткоина "пугает всех участников рынка", поскольку его глубину просчитать практически невозможно, а период восстановления цен может быть долгим.

"Наиболее очевидным ближайшим уровнем поддержки является отметка 5,4 тысячи долларов, от которой стартовала волна роста в ноябре прошлого года", — добавил он.

Схожее мнение у главы компании Enigma, соучредителя криптовалютного фонда ICG Игоря Зартдинова. "Это связано со многими факторами, среди которых общая коррекция рынка, движение "китов", торгующих на рынке криптовалют. Кроме того, немаловажную роль играет начало летнего периода, который традиционно наименее активный. В целом, на наш взгляд, это нормальное состояние. Мы ожидаем возобновление роста биткоина с августа текущего года", — отметил он.