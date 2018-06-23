Опять двадцать пять. Где и как реализовать себя пожилому человеку

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Александр Лесных. В России планируется увеличение пенсионного возраста: мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63. Это позволит повысить пенсии и сократить дефицит работников на рынке труда. РИА Новости рассказывает, где и как могут пригодиться возрастные кадры.

Рост продолжительности жизни подразумевает не только то, что люди в среднем живут дольше, чем прежде. Возникает целый новый жизненный этап — от 50 и примерно до 70 лет.

Половина россиян, достигших пенсионного возраста, в течение первых пяти лет остаются на прежней работе с той же зарплатой. Разумеется, сохранение дохода и привычного уровня жизни — основной мотив. Но отнюдь не единственный.

Известная дилемма "если бы молодость знала, если бы старость могла" разрешается именно в том возрасте, в котором россияне по нынешнему закону признаются старыми и нетрудоспособными. То есть когда у человека сохраняется возможность и профессионального, и карьерного, и личностного роста.

Недавнее исследование международного рекрутингового агентства Kelly Services показало, что 80 процентов россиян предпочли бы продолжать трудиться, даже если бы финансовое положение позволяло им спокойно почивать на лаврах. При этом 89 процентов выразили готовность обучаться, чтобы реализовать себя в новых профессиональных областях. Работодатели тоже не против возрастных кадров: лишь шесть процентов заявили, что не стали бы их нанимать ни в коем случае.

Выходит, отказывать себе в том, чтобы задержаться среди экономически активного населения подольше, нет никаких причин. Нужно только понять, в каких областях востребованы пожилые работники и не оставят ли они без дела молодежь.

Пока все дома

Эксперты считают, что вероятность прямой конкуренции между возрастными сотрудниками и молодежью крайне мала. В первую очередь это связано с различиями в уровне квалификации и зачастую профессиональных компетенциях. Если молодежь предпочитает быстроразвивающиеся отрасли экономики, вроде IT, телекоммуникации и сферы услуг, то опыт и знания пожилых работников больше всего востребованы в сельском хозяйстве, здравоохранении и промышленности.

Особенно нужны высококвалифицированные кадры в производстве. Их нехватка очень сильно ощущается в ВПК. Дело в том, что в 1990-е промышленный упадок в стране лишил инженерные специальности привлекательности, престижа. Молодежь делала ставку на совершенно иные профессиональные области. В результате возник серьезный разрыв: старые инженеры ушли на пенсию, а среди тех, кому сейчас по 20-30 лет, очень мало действительно квалифицированных производственников.

Сейчас заводы снова ищут таланты, но уровень подготовки большинства нынешних молодых специалистов оставляет желать лучшего. Конечно, инженерные знания можно приобрести и в процессе работы. И кому же как не опытным производственникам, большую часть жизни проведшим в стенах родного завода, способным управляться с любым станком одной рукой и не глядя, заняться воспитанием преемников? Наставничество — одно из самых перспективных направлений развития промсектора.

Здравствуй, мир!

Но и в сферах экономики, особенно популярных у молодежи, никаких ограничений для самореализации возрастных кадров нет. Поскольку вся суть современных гаджетов заключается в максимально дружелюбном и интуитивно понятном интерфейсе, ими легко пользуется и стар и млад. На тот случай, если кому-то это покажется сложным, есть огромное количество бесплатных компьютерных курсов для людей в возрасте.

Освоив все это, можно приступать к созданию собственного уникального контента и размещать его в социальных сетях, то есть стать блогером и зарабатывать на рекламе. Таких примеров великое множество. Так, 68-летняя англичанка Сюзи Грант ведет в Instagram аккаунт под названием "Альтернативное старение". Альтернатива Сюзи заключается в том, чтобы демонстрировать подписчикам яркие наряды, рассказывать о путешествиях и правильном питании, вместо того чтобы чувствовать себя забытой обществом.

Публикация от Alternative Ageing (@alternativeageing) 11 Июн 2018 в 10:00 PDT

В России тоже есть хорошие образцы для подражания. Валентине Кулешовой из Краснодара 86 лет, и у нее в Instagram более 45 тысяч подписчиков. Она делится рецептами вкусных блюд и воспоминаниями, в том числе о Великой Отечественной войне, публикует детские сказки собственного сочинения.

Публикация от ЗАМЕТКИ БАБУШКИ ВАЛИ (@zametki_babushki) 5 Июн 2018 в 12:45 PDT

Социальные гарантии

Не стоит забывать, что интересы пожилых сотрудников находятся под защитой государственных органов, в первую очередь Роструда. И разумеется, при повышении пенсионного возраста ведомство будет гораздо тщательнее контролировать, как работодатели соблюдают права таких работников. Премьер-министр Дмитрий Медведев специально обратился к руководству Роструда по этому вопросу.

"Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать, тем более что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", — подчеркнул он.