РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Опять двадцать пять. Где и как реализовать себя пожилому человеку

08:0023.06.2018
4102815
© Depositphotos / aletiaПожилая параПожилая пара
© Depositphotos / aletia

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Александр Лесных. В России планируется увеличение пенсионного возраста: мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63. Это позволит повысить пенсии и сократить дефицит работников на рынке труда. РИА Новости рассказывает, где и как могут пригодиться возрастные кадры.

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста

Рост продолжительности жизни подразумевает не только то, что люди в среднем живут дольше, чем прежде. Возникает целый новый жизненный этап — от 50 и примерно до 70 лет.

Половина россиян, достигших пенсионного возраста, в течение первых пяти лет остаются на прежней работе с той же зарплатой. Разумеется, сохранение дохода и привычного уровня жизни — основной мотив. Но отнюдь не единственный.

Известная дилемма "если бы молодость знала, если бы старость могла" разрешается именно в том возрасте, в котором россияне по нынешнему закону признаются старыми и нетрудоспособными. То есть когда у человека сохраняется возможность и профессионального, и карьерного, и личностного роста.

Недавнее исследование международного рекрутингового агентства Kelly Services показало, что 80 процентов россиян предпочли бы продолжать трудиться, даже если бы финансовое положение позволяло им спокойно почивать на лаврах. При этом 89 процентов выразили готовность обучаться, чтобы реализовать себя в новых профессиональных областях. Работодатели тоже не против возрастных кадров: лишь шесть процентов заявили, что не стали бы их нанимать ни в коем случае.

Выходит, отказывать себе в том, чтобы задержаться среди экономически активного населения подольше, нет никаких причин. Нужно только понять, в каких областях востребованы пожилые работники и не оставят ли они без дела молодежь.

Пока все дома

Купюры номиналом в тысячу рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Минтруде опровергли слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера
Эксперты считают, что вероятность прямой конкуренции между возрастными сотрудниками и молодежью крайне мала. В первую очередь это связано с различиями в уровне квалификации и зачастую профессиональных компетенциях. Если молодежь предпочитает быстроразвивающиеся отрасли экономики, вроде IT, телекоммуникации и сферы услуг, то опыт и знания пожилых работников больше всего востребованы в сельском хозяйстве, здравоохранении и промышленности.

Особенно нужны высококвалифицированные кадры в производстве. Их нехватка очень сильно ощущается в ВПК. Дело в том, что в 1990-е промышленный упадок в стране лишил инженерные специальности привлекательности, престижа. Молодежь делала ставку на совершенно иные профессиональные области. В результате возник серьезный разрыв: старые инженеры ушли на пенсию, а среди тех, кому сейчас по 20-30 лет, очень мало действительно квалифицированных производственников.

Сейчас заводы снова ищут таланты, но уровень подготовки большинства нынешних молодых специалистов оставляет желать лучшего. Конечно, инженерные знания можно приобрести и в процессе работы. И кому же как не опытным производственникам, большую часть жизни проведшим в стенах родного завода, способным управляться с любым станком одной рукой и не глядя, заняться воспитанием преемников? Наставничество — одно из самых перспективных направлений развития промсектора.

Здравствуй, мир!

Пожилая пара в Куксхафене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Кому на пенсии в ФРГ жить хорошо: реальность немецкого соцобеспечения
Но и в сферах экономики, особенно популярных у молодежи, никаких ограничений для самореализации возрастных кадров нет. Поскольку вся суть современных гаджетов заключается в максимально дружелюбном и интуитивно понятном интерфейсе, ими легко пользуется и стар и млад. На тот случай, если кому-то это покажется сложным, есть огромное количество бесплатных компьютерных курсов для людей в возрасте.

Освоив все это, можно приступать к созданию собственного уникального контента и размещать его в социальных сетях, то есть стать блогером и зарабатывать на рекламе. Таких примеров великое множество. Так, 68-летняя англичанка Сюзи Грант ведет в Instagram аккаунт под названием "Альтернативное старение". Альтернатива Сюзи заключается в том, чтобы демонстрировать подписчикам яркие наряды, рассказывать о путешествиях и правильном питании, вместо того чтобы чувствовать себя забытой обществом.

В России тоже есть хорошие образцы для подражания. Валентине Кулешовой из Краснодара 86 лет, и у нее в Instagram более 45 тысяч подписчиков. Она делится рецептами вкусных блюд и воспоминаниями, в том числе о Великой Отечественной войне, публикует детские сказки собственного сочинения.

Социальные гарантии

Пенсионер за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Регионам могут выделить помощь для переобучения людей перед пенсией
Не стоит забывать, что интересы пожилых сотрудников находятся под защитой государственных органов, в первую очередь Роструда. И разумеется, при повышении пенсионного возраста ведомство будет гораздо тщательнее контролировать, как работодатели соблюдают права таких работников. Премьер-министр Дмитрий Медведев специально обратился к руководству Роструда по этому вопросу.

"Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать, тем более что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность", — подчеркнул он.

Комментировать
Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
quake1211
в россии для молодёжи работы нет, что уж говорить рро стариков
08:24
23.06.2018
ОтветитьНе отвечать
osov3000
Простите.
Нет полезной профессии и всё...
08:14
23.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч окончен
2
Нигерия
0
Исландия
Матч окончен
1
Сербия
2
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч окончен
2
Нигерия
0
Исландия
Матч окончен
1
Сербия
2
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена