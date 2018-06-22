ОПЕК договорилась избавиться от перевыполнения венской сделки

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на саммите в пятницу договорилась решить проблему перевыполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, снизив уровень выполнения сделки до 100%.

В мае этот показатель составлял 152%. Начиная с июля участники сделки коллективно приступят к наращиванию производства нефти, принимая тот факт, что ряд стран увеличить его не могут.

При этом накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения в целом всей группой участников венской сделки.

Однако президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что организация на заседании в пятницу решила не обозначать для себя конкретную цифру увеличения добычи нефти, а ставить перед собой цель коллективно вернуться на 100%-ное выполнение соглашения ОПЕК+. По его словам, в целом по участникам венской сделки возвращение на 100%-ный уровень как раз эквивалентно объему, на который сделка перевыполняется — 1 миллион баррелей в сутки "на бумаге", в реальности же — чуть меньше.

"Доклад министерского мониторингового комитета признает, что существует разница в 1 миллион баррелей (в сутки — ред.) между 100%-ным выполнением сделки и объемом сокращения сейчас. Есть цифра около 1 миллиона баррелей, немного менее 1 миллиона баррелей, если быть точным. Мы не ставим целью цифру (увеличения добычи — ред.), мы ставим целью сделать все возможное, чтобы придерживаться 100%-ного выполнения соглашения, сокращения на 1,2 миллиона баррелей в сутки (как предусмотрено соглашением для стран ОПЕК — ред.)", — отметил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Мнение Ирана

Решение ОПЕК в пятницу оказалось по нраву Ирану, который ранее активно выступал против идеи наращивания добычи в рамках венской сделки. Более того, днем ранее министр нефти Ирана досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором была вынесена рекомендация по увеличению добычи странами сделки на 1 миллион баррелей в сутки. Как сообщил тогда сам министр, встреча не была хорошей и носила протокольный характер. Такая позиция была связана с отсутствием возможности у страны нарастить добычу нефти из-за санкций США.

Однако перед заседанием ОПЕК Зангане и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих встретились тет-а-тет, задержав начало заседания примерно на час. В результате Зангане сообщил, что доволен решением.

"Я не пессимистичен в достижении компромисса",- заявил министр.

Вместе, но как?

Как сказал РИА Новости один из делегатов ОПЕК, пятничное решение организации можно назвать типичным для картеля, поскольку интерпретировать его можно по-разному. Так, остается вопросом, как организация планирует вернуться к 100%-ному выполнению сделки, если ряд стран нарастить добычу не может. Получается, что цель в 100% по факту является неким идеалом, к которому ОПЕК будет стремиться коллективно. При этом аль-Мазруи настаивает: достичь ее сложно, но можно, кто как сможет, не претендуя на долю рынка стран, которым нарастить добычу не по силам.

"Мы решили оценивать страны как единую группу. Именно это вы можете видеть в нашем коммюнике. Наша цель — это общий показатель сокращения добычи в 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это наше решение", — сказал аль-Мазруи.

"Мы понимаем из решения министерского мониторингового комитета, что вместе ОПЕК и не ОПЕК перевыполняют соглашение на 1 миллион баррелей в сутки… У нас будет с ними завтра совместное заседание, на котором этот объем должен быть разделен с ними. Но как это сделать? Мы можем сделать это, конечно, двумя способами. Один — распределить на всех. Но как вы знаете, некоторые страны не смогут этого сделать. И говоря о таких странах, было бы нелогично просить их увеличить производство. И мы решили коллективно решать проблему перевыполнения соглашения", — добавил он.

В то же время, как сообщил министр позднее нефти Ирана, решение ОПЕК по возвращению стран к 100%-ному выполнению венской сделки не предполагает перераспределения квот стран организации на добычу нефти, оговоренных соглашением ОПЕК+.

"Где вы видите (в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в пятницу — ред.) 1 миллион баррелей в сутки? Нет их. Нет 700 тысяч баррелей в сутки. Нет ни слова про точные цифры. Никакого нового распределения добычи", — сказал Зангане на брифинге для прессы.

Возвращаясь к сделке ОПЕК+

"Никто не может пользоваться квотой на добычу другой страны. Нельзя использовать квоту Венесуэлы, Катара. Если можешь увеличить добычу — увеличивай. Но никто не может замещать добычу другого. Все предельно ясно", — добавил он.

Одно дело говорить об увеличении добычи "на бумаге", другое дело — определить реальное увеличение в рамках сделки ОПЕК+. И здесь оценки министров ОПЕК варьируются от менее 500 до 800 тысяч баррелей в сутки, что запутывает историю.

Так, министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби сказал, что фактическое увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ может составить в результате решения о наращивании добычи порядка 770-800 тысяч баррелей в день.

"770-780 или 800 тысяч баррелей в день на рынок", — сказал он.

При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что фактическое увеличение добычи нефти ОПЕК+ в результате корректировки сделки может оказаться меньше 500 тысяч баррелей в сутки.

"Я думаю, что увеличение добычи нефти, в конечном итоге, составит менее, возможно, 500 тысяч баррелей в сутки", — сказал Зангане.

Обсуждение вопроса по увеличению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продолжится в субботу на заседании всех 24 стран венской сделки. Именно на нем ожидается принятие окончательного решения.