ОПЕК договорилась избавиться от перевыполнения венской сделки

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на саммите в пятницу договорилась решить проблему перевыполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, снизив уровень выполнения сделки до 100%.
При этом накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения в целом всей группой участников венской сделки.
Однако президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что организация на заседании в пятницу решила не обозначать для себя конкретную цифру увеличения добычи нефти, а ставить перед собой цель коллективно вернуться на 100%-ное выполнение соглашения ОПЕК+. По его словам, в целом по участникам венской сделки возвращение на 100%-ный уровень как раз эквивалентно объему, на который сделка перевыполняется — 1 миллион баррелей в сутки "на бумаге", в реальности же — чуть меньше.
"Доклад министерского мониторингового комитета признает, что существует разница в 1 миллион баррелей (в сутки — ред.) между 100%-ным выполнением сделки и объемом сокращения сейчас. Есть цифра около 1 миллиона баррелей, немного менее 1 миллиона баррелей, если быть точным. Мы не ставим целью цифру (увеличения добычи — ред.), мы ставим целью сделать все возможное, чтобы придерживаться 100%-ного выполнения соглашения, сокращения на 1,2 миллиона баррелей в сутки (как предусмотрено соглашением для стран ОПЕК — ред.)", — отметил он.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Мнение Ирана
Однако перед заседанием ОПЕК Зангане и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих встретились тет-а-тет, задержав начало заседания примерно на час. В результате Зангане сообщил, что доволен решением.
"Я не пессимистичен в достижении компромисса",- заявил министр.
Вместе, но как?
Как сказал РИА Новости один из делегатов ОПЕК, пятничное решение организации можно назвать типичным для картеля, поскольку интерпретировать его можно по-разному. Так, остается вопросом, как организация планирует вернуться к 100%-ному выполнению сделки, если ряд стран нарастить добычу не может. Получается, что цель в 100% по факту является неким идеалом, к которому ОПЕК будет стремиться коллективно. При этом аль-Мазруи настаивает: достичь ее сложно, но можно, кто как сможет, не претендуя на долю рынка стран, которым нарастить добычу не по силам.
"Мы понимаем из решения министерского мониторингового комитета, что вместе ОПЕК и не ОПЕК перевыполняют соглашение на 1 миллион баррелей в сутки… У нас будет с ними завтра совместное заседание, на котором этот объем должен быть разделен с ними. Но как это сделать? Мы можем сделать это, конечно, двумя способами. Один — распределить на всех. Но как вы знаете, некоторые страны не смогут этого сделать. И говоря о таких странах, было бы нелогично просить их увеличить производство. И мы решили коллективно решать проблему перевыполнения соглашения", — добавил он.
В то же время, как сообщил министр позднее нефти Ирана, решение ОПЕК по возвращению стран к 100%-ному выполнению венской сделки не предполагает перераспределения квот стран организации на добычу нефти, оговоренных соглашением ОПЕК+.
"Где вы видите (в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в пятницу — ред.) 1 миллион баррелей в сутки? Нет их. Нет 700 тысяч баррелей в сутки. Нет ни слова про точные цифры. Никакого нового распределения добычи", — сказал Зангане на брифинге для прессы.
Возвращаясь к сделке ОПЕК+
Одно дело говорить об увеличении добычи "на бумаге", другое дело — определить реальное увеличение в рамках сделки ОПЕК+. И здесь оценки министров ОПЕК варьируются от менее 500 до 800 тысяч баррелей в сутки, что запутывает историю.
Так, министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби сказал, что фактическое увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ может составить в результате решения о наращивании добычи порядка 770-800 тысяч баррелей в день.
"770-780 или 800 тысяч баррелей в день на рынок", — сказал он.
"Я думаю, что увеличение добычи нефти, в конечном итоге, составит менее, возможно, 500 тысяч баррелей в сутки", — сказал Зангане.
Обсуждение вопроса по увеличению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продолжится в субботу на заседании всех 24 стран венской сделки. Именно на нем ожидается принятие окончательного решения.