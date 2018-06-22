Евросоюз планирует ответные меры в случае введения США пошлин на автомобили

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Евросоюз планирует ввести ответные меры в том случае, если США введут пошлины в 20% на импорт автомобилей из ЕС, пишет агентство Блумберг со ссылкой на документ Еврокомиссии.

"Введение пошлин США будет встречено эквивалентными взысканиями, наложенными затронутыми торговыми партнерами", — цитирует агентство имеющийся в его распоряжении документ ЕК.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил, что США введут ввозные пошлины размером 20% на все автомобили из стран Евросоюза. Об этом президент написал в своем Twitter.