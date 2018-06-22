Иранский министр прокомментировал решение ОПЕК по увеличению добычи нефти

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ в реальности смогут увеличить добычу нефти менее чем на 500 тысяч баррелей в сутки, поскольку не у всех стран есть для этого возможность, считает министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Я думаю, что увеличение добычи нефти в конечном итоге составит менее, возможно, 500 тысяч баррелей в сутки", — сказал Зангане на брифинге для прессы.

"Россия может увеличить добычу, но я думаю, менее чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия может чуть увеличить добычу, потому что у нее тоже есть свои ограничения… и еще Кувейт и ОАЭ. Не думаю, в мире в целом есть большое количество свободных производственных мощностей", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост.