Новак и Шефчович встретятся 26 июня в Вашингтоне

БРЮССЕЛЬ/МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович и министр энергетики РФ Александр Новак встретятся 26 июня Вашингтоне.

Как сообщила Еврокомиссия, Шефчович будет находиться в США в период с 25 по 27 июня, встреча с Новаком запланирована на второй день поездки.

"Марош Шефчович в Вашингтоне, США: …выступит с речью в университете Джорджа Вашингтона на тему "Энергетика, окружающая среда и технология — проблемы и возможности для трансатлантического сообщества"; встретится с членами Сената; выступит с речью на мероприятии "День климатической дипломатии"; встретится с Александром Новаком, министром энергетики РФ", — говорится в программе мероприятий еврокомиссаров на следующую неделю.

В рамках первого дня визита запланированы участие в организованной Атлантическим советом конференции "21-й век энергетических систем в Центральной и Восточной Европе", а также встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики США Риком Перри.

На последний день визита планируется встреча с министром торговли США Уилбором Россом, свидетельствует предварительная повестка.

Минэнерго РФ подтвердило, что встреча Новака и Шефчовича запланирована на 26 июня в Вашингтоне. "Да, такая встреча запланирована", — сообщил РИА Новости представитель министерства.