Минск проведет переговоры о поставках белорусских продуктов в Россию

МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Делегация министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии планирует 27 июня провести переговоры в Москве с руководством Россельхознадзора о поставках в РФ белорусских продуктов, сообщил РИА Новости в пятницу начальник главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского министерства Алексей Богданов.

"Переговоры (с российской стороной – ред.) будут продолжены в Москве 27 июня", — сказал Богданов. Он отметил, что уже достигнута договоренность о проведении встречи с руководством Россельхознадзора. По словам собеседника агентства, состав белорусской делегации еще формируется, но в нее точно войдет замминистра — глава департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь.

Богданов сообщил, что стороны продолжат обсуждение реализации "дорожной карты", согласованной ранее ведомствами двух стран. Кроме того, белорусская сторона представит ряд документов, которые запрашивали российские коллеги, добавил он.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты были введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. В ней прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий РФ и Белоруссии. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий.

В пятницу Россельхознадзор отменил введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Белоруссии, а также утвердил список из шести предприятий, имеющих право на поставки.