Пока рано рисковать пенсионными средствами в России, считает Минфин

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минфин РФ считает преждевременным инвестировать пенсионные накопления в высокорисковые активы, в том числе венчурные фонды и наноиндустрию, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски", — сказал Моисеев, комментируя предложение главы "Роснано" Анатолия Чубайса использовать средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для инвестиций в наноиндустрию.

Такие предложения "Роснано" в мае направило в правительство и ЦБ РФ. Чубайс и ранее неоднократно говорил о необходимости разрешить НПФ инвестировать в такие проекты небольшую долю своих средств. Однако позже он признавал, что вряд ли властям стоит начинать какие-то активные действия прямо сейчас.

Вместе с тем Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) поддержала идею Чубайса. Глава ассоциации Сергей Беляков говорил, что это могло бы быть выгодным и для высокотехнологичных проектов, поскольку пенсионные накопления могли бы стать хорошим источником для инвестиций, и для самих НПФ, которые получили бы новый высокодоходный инструмент. По его мнению, эту концепцию можно реализовать без риска разбалансировки инвестпортфелей.

Сейчас НПФ могут инвестировать пенсионные накопления в активы, надежность которых подтверждена национальными рейтингами. По словам Моисеева, НПФам стоит внимательно оценивать риски при выборе инструментов для вложения средств. "Необходимо сделать так, чтобы не было повторения ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в организациях, аффилированных с банком "Открытие", — сказал он.

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