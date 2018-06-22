Свердловский губернатор требует в срок завершить подготовку к "Иннопрому"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу в ходе заседания регионального правительства заявил о необходимости в запланированные сроки завершить все организационные мероприятия в рамках подготовки к международной выставке "Иннопром-2018", которая пройдет в Екатеринбурге 9-12 июля, сообщает департамент информационной политики главы региона.

"В этом году именно "цифровое производство", создание условий для развития цифровой экономики и наращивания инвестиционного потенциала станут центральными темами дискуссий экспертов со всего мира. Времени до проведения выставки остается совсем немного – мы выходим на финишную прямую. Прошу руководителей министерств еще раз проанализировать подготовку к "Иннопрому" по своему профилю, убедиться, что у нас нет непроработанных вопросов", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Куйвашев призвал членов правительства приложить максимум усилий к тому, чтобы выставка прошла на высоком организационном уровне, отметив, что регион уверенно закрепляет за собой статус крупной площадки для проведения мероприятий мирового масштаба. Это подтверждают и игры чемпионата мира по футболу, проходящие в эти дни в Екатеринбурге.

"Состоявшиеся матчи показали, что Екатеринбург прошел очередную проверку на безопасность, комфорт и гостеприимство. Футбольное первенство позволило миллионам людей из самых разных стран мира увидеть Россию такой, какая она есть – открытой для друзей, современной, самобытной, умеющей удивлять и вдохновлять", – заявил Куйвашев.

В международной промышленной выставке "Иннопром-2018" примут участие около 30 предприятий Свердловской области, региональный фонд технологического развития промышленности и технопарк высоких технологий "Университетский". Кроме того, Свердловская область будет представлена стендом площадью 200 квадратных метров, где будут проходить деловые мероприятия в формате открытых дискуссий и круглых столов.

Также на 600 квадратных метрах будет организована экспозиция проектов региона, с организацией шести тематических зон: "умная мобильность", "умная среда", "умная экономика", "умные сервисы", "умные люди", "умный образ жизни", уточняет департамент.

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