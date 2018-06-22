Свердловский губернатор требует в срок завершить подготовку к "Иннопрому"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу в ходе заседания регионального правительства заявил о необходимости в запланированные сроки завершить все организационные мероприятия в рамках подготовки к международной выставке "Иннопром-2018", которая пройдет в Екатеринбурге 9-12 июля, сообщает департамент информационной политики главы региона.
Куйвашев призвал членов правительства приложить максимум усилий к тому, чтобы выставка прошла на высоком организационном уровне, отметив, что регион уверенно закрепляет за собой статус крупной площадки для проведения мероприятий мирового масштаба. Это подтверждают и игры чемпионата мира по футболу, проходящие в эти дни в Екатеринбурге.
"Состоявшиеся матчи показали, что Екатеринбург прошел очередную проверку на безопасность, комфорт и гостеприимство. Футбольное первенство позволило миллионам людей из самых разных стран мира увидеть Россию такой, какая она есть – открытой для друзей, современной, самобытной, умеющей удивлять и вдохновлять", – заявил Куйвашев.
Также на 600 квадратных метрах будет организована экспозиция проектов региона, с организацией шести тематических зон: "умная мобильность", "умная среда", "умная экономика", "умные сервисы", "умные люди", "умный образ жизни", уточняет департамент.