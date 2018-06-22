Трамп пригрозил ЕС ввозной пошлиной на автомобили

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести ввозные пошлины в 20 процентов на все автомобили, импортируемые из стран Евросоюза.

Война пошлин

"Исходя из пошлин и торговых барьеров, долгое время применяемых Европейским союзом в отношении США и их великолепных компаний и рабочих, мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили, которые ввозят в США, если они не снизят или отменят те пошлины и барьеры. Делайте их (машины. — Прим. ред.) тут!" — написал он в Twitter

В конце марта США ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. Страны Евросоюза, Канада и Мексика сперва получили отсрочку, но с 1 июня эти сборы вступили в силу и для них.

Вашингтон обосновал свои шаги соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Еврокомиссия в ответ ввела пошлины на импорт американских товаров на 2,8 миллиарда евро. Эти меры вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на сталь, алюминий и сельхозтовары.

При этом Брюссель заявил, что готов отменить пошлины, если Вашингтон отменит свои.