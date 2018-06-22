РЖД и Korail готовы изучить организацию перевозок в ЕС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Железные дороги России и Южной Кореи — РЖД и Korail — готовы изучить условия организации перевозок в Европу, включая проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей с участием КНДР, говорится в сообщении российской компании.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент России Владимир Путин в пятницу провели переговоры в Кремле. В рамках визита корейского лидера в Москву РЖД подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с корпорацией "Корейские железные дороги".

"Одним из основных направлений ОАО "РЖД" и Korail определили совместное развитие и реализацию проектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Стороны выразили готовность к изучению и проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея – Россия – Европа, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Корея и РФ", — говорится в сообщении РЖД.