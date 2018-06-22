РЖД и Korail обсудили создание СП по железнодорожной логистике

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главы РЖД и железных дорог Южной Кореи (Korail) обсудили возможность организации совместного предприятия (СП), специализирующегося на железнодорожной логистике, сообщила российская компания.

Гендиректор РЖД Олег Белозёров и президент корпорации "Корейские железные дороги" (Korail) О Ёнг Сик в четверг провели встречу. Глава российской компании подчеркнул, что РЖД заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов железнодорожных перевозок между Кореей, Россией и Европой. По мнению руководителей РЖД и Korail, этому может способствовать восстановление железнодорожного сообщения на Корейском полуострове, а именно модернизация Транскорейской дороги.

"Стороны отметили, что для совместной работы в этом направлении в настоящее время формируются благоприятные условия. В 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от станции Хасан (РФ) до порта Раджин (КНДР), этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги. Во время встречи главы ОАО "РЖД" и Korail также обсудили возможность организации совместного предприятия, специализирующегося на железнодорожной логистике", — говорится в сообщении РЖД.