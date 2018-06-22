Химпром в 2017 году получил почти шесть миллиардов рублей господдержки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предприятия химической промышленности в прошлом году получили более 5,7 миллиардов рублей господдержки, что в 2,4 раза превышает показатели 2016 года, говорится в сообщении Химического комплекса РФ (Химпром).

Меры господдержки химической промышленности обсуждались представителями 40 химических предприятий, институтов развития и Минпромторга России на этой неделе на круглом столе в рамках 15-й Международной выставки "Нефть и газ" — MIOGE 2018.

Среди финансовых мер, доступных российским химикам при реализации комплексных инвестиционных проектов, участники круглого стола назвали компенсацию части затрат на проведение НИОКР и на уплату процентов по инвестиционным кредитам и специальный инвестиционный контракт, который гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий на период реализации инвестиционного проекта.

Еще один финансовый механизм господдержки — льготный займ в Фонде развития промышленности, который реализует семь программ финансирования. Отдельная программа Фонда ориентирована на предприятия, приобретающие в собственность новые производственные технологии и программно-аппаратные комплексы. По некоторым программам финансирование может идти совместно с 47 региональными фондами.

Кроме того, предприятия Химпрома пользуются финансовой поддержкой Российского экспортного центра — компенсируются затраты на внешних рынках на сертификацию продукции в рамках паспорта приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности", а также логистические затраты.

Как отмечается в сообщении, представители Фонда развития моногородов призвали участников круглого стола активно пользоваться мерами господдержки и открывать предприятия в моногородах и на территориях опережающего развития в моногородах. Фонд участвует в финансировании инвестиционных проектов в границах моногородов, средства направляются на капитальные вложения.