Регистрация участников на Российско-Китайское ЭКСПО завершится 25 июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В понедельник, 25 июня, закроется регистрация участников на Пятое Российско-Китайское ЭКСПО, которое пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на одной площадке с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018, сообщает пресс-служба ИННОПРОМа.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день для участия в ЭКСПО зарегистрировались представители 183 компаний.

"Развитие российско-китайского торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов — одна из главных тем РК ЭКСПО. 2018-й и 2019-й годы объявлены перекрестными "Годами межрегионального сотрудничества России и Китая". Российско-китайское ЭКСПО — один из методов наращивания товарооборота и сотрудничества стран посредством усиления тесной кооперации их регионов. Именно через усиление сотрудничества на уровне регионов можно углубить бизнес-связи на уровне стран", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что двустороннему региональному сотрудничеству будут посвящены основные деловые мероприятия программы выставки — пленарное заседание Первого Российско-Китайского межрегионального форума и круглые столы, посвященные экспортному потенциалу российских регионов на китайских рынках и другие. Впервые на российской площадке РКЭ пройдут мероприятия регионов в новом статусе регионов-партнеров выставки — более тысяч участников ожидают на неделе города Чунцина и Свердловской области, а также неделе провинций Хэйлунцзян и Гуандун.

В рамках выставки более десяти российских регионов представят свои коллективные экспозиции — среди них Липецкая, Саратовская, Пензенская, Кировская, Калужская области, экспозиция Краснодарского края.

Проекты федерального и регионального сотрудничества с КНР будут представлены на стендах правительства Москвы, Омской и Свердловской областей.

Российско-Китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года с чередованием принимающих городов — г. Харбин (КНР)/ г. Екатеринбург (Россия). Впервые Екатеринбург принимал РКЭ в 2016 году. Выставку посетили более 400 делегаций из России и Китая, общее количество посетителей превысило 48 тысяч человек. Порядка 250 российских и китайских предприятий были представлены на экспозиции общей площадью 8 500 квадратных метров. Более 18 отраслевых форумов состоялось в рамках проекта, на полях выставки были подписаны 24 соглашения.