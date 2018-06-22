Мутко заявил, что для Кисловодска нужна отдельная программа развития

КИСЛОВОДСК (Ставропольский край), 22 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, совершающий в пятницу первую региональную поездку после формирования нового состава правительства, считает, что для Кисловодска нужна отдельная программа развития.

Как сообщалось ранее, в пятницу Мутко находится с визитом в Ставропольском крае.

"Это первый наш визит, и мы специально сюда приехали. Мы договорились, у нас есть государственная программа развития. Это регион вообще приоритетный, и, естественно, в нем Кавминводы занимают особое место — это место отдыха, и нужно динамично развивать эти территории", — сказал Мутко журналистам в Кисловодске.

По его словам, к увиденному есть много вопросов.

"Это и дальнейшее развитие аэропорта, это завершение автомагистрали до Кисловодска, это и вопросы, конечно, самого Кисловодска", — пояснил вице-премьер.

Он отметил, что в городе также есть много направлений для развития, среди которых инженерное, а также вопросы координации всех санаториев.

"Все должны работать на то, что это наша национальная здравница, которая должна принимать миллионы людей, и, конечно, должно быть комфортно и удобно. Есть очень большая разобщённость по ведомствам. Сейчас мы все это будем координировать, обсуждать и решать. По Кисловодску вообще отдельная должна быть программа. Вы знаете, что создан и соответствующий совет у нас по развитию — нужно будет все это сейчас скоординировать и решить", — сказал Мутко.