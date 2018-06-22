ОПЕК не определяет цифру роста добычи, заявил министр ОАЭ

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. ОПЕК не обозначает цифру увеличения добычи нефти, ставит целью 100%-ное выполнение соглашения ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Решение — поставить целью 100%-ное выполнение (соглашения о сокращении добычи нефти — ред.). Мы не упоминаем цифру, вы можете её вычислить", — сказал аль-Мазруи в ходе пресс-конференции по итогам заседания стран-членов ОПЕК.

"Доклад министерского мониторингового комитета признает, что существует разница в 1 миллион баррелей (в сутки — ред.) между 100%-ным выполнением сделки и объемом сокращения сейчас. Есть цифра около 1 миллиона баррелей, немного менее 1 миллиона баррелей, если быть точным. Мы не ставим целью цифру (увеличения добычи — ред.), мы ставим целью сделать все возможное, чтобы придерживаться 100%-ного выполнения соглашения, сокращения на 1,2 миллиона баррелей в сутки", — отметил он.