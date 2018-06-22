Путин заявил, что участие Южной Кореи в проекте "Арктик СПГ-2" обсуждается

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в проекте "Арктик СПГ-2" могут принять участи коллеги из Южной Кореи, эта тема сейчас обсуждается.

"Обсуждается возможность участия корейских партнеров в проекте по добыче газа "Арктик СПГ-2", — сказал Путин по итогам переговоров.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод планируется построить из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.