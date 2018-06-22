Россия уведомила ВТО о снятии пошлин на LCV из Германии и Италии

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО о снятии антидемпинговых пошлин на немецкие и итальянские легкие коммерческие автомобили (LCV), ЕС приветствовал это, сообщил журналистам женевский источник в торговых кругах, знакомый с вопросом.

Всемирная торговая организации в марте отклонила апелляцию России, поддержав в этом споре Евросоюз, который выступал за отмену пошлин на немецкие и итальянские LCV. ВТО обязала Россию снять эти пошлины, поскольку тарифы нарушают правила международной торговли.

"Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО, что она сняла антидемпинговую меру в отношении импортируемых транспортных средств из Германии и Италии после решения ВТО против этих пошлин. ЕС приветствовал оперативные усилия РФ по имплементация этого решения ", — сообщил источник.