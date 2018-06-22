Власти ЯНАО обсудили строительство здания для отделения лучевой терапии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обсудили возможность строительства отдельного здания для размещения отделения лучевой терапии в Салехарде, сообщает правительство региона.

Глава региона Дмитрий Артюхов посетил Салехардскую окружную клиническую больницу (СОКБ), на базе которой работает региональный онкологический центр. Там Артюхов провел совещание, посвященное развитию оказания помощи онкобольным в автономном округе.

"На совещании обсудили возможность строительства отдельного здания для размещения отделения лучевой терапии в Салехарде. По итогам встречи врио губернатора дал профильным департаментам поручение изучить соответствующий опыт, который есть в стране по проектированию и проведению такого строительства, а также различные варианты его финансирования", — говорится в сообщении.

Главный врач Салехардской окружной клинической больницы Андрей Лукинов представил врио губернатора работу всей онкологической службы региона. В частности, рассказал, что на территории округа работают 14 онкокабинетов в трех крупных городах – Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске, где оказывается помощь пациентам с новообразованием в стационаре и проводятся хирургические операции.

Региональный онкологический центр находится в Салехарде и работает на базе СОКБ. "Единственный кабинет рентгенографии, занимающейся лучевой терапией, находится в Салехарде. Полностью лучевую терапию на территории округа мы сейчас не проводим – отправляем пациентов в другие субъекты федерации", — цитирует правительство слова Лукинова.

"Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний – важные задачи, которые на уровне государства стоят перед здравоохранением. Разработка онкологической программы – часть нового майского указа президента страны, который мы должны выполнить. Работа в этой сфере очень непростая. Будем двигаться пошагово", — приводятся в сообщении слова Артюхова.