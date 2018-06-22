Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект о выходе из ВТО

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты от КПРФ в очередной раз внесли в Госдуму законопроект о признании утратившим силу закона о ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, уточнив обоснование этого предложения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены. … Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет. Кроме того, введение экономических санкций в отношении России, говорит о том, что ВТО не защищает страну", — считают авторы законодательной инициативы.

Более того, ВТО используют, как инструмент давления на Россию, например подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 миллиарда евро в год за введенное эмбарго на свинину, напоминают они. "Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен", — уверены разработчики.

По их мнению, последствия выхода из ВТО не скажутся негативно на экономическом развитии России. Во-первых, страна перестанет платить членские взносы в ВТО и сохранит их в бюджете. Во-вторых, на международном рынке Россия будет торговать по правилам ВТО, при этом не будет попадать под санкции этой организации. В-третьих, правила ВТО не будут тормозить развитие отношений в ЕАЭС.

"Россия будет свободна в выборе ввозных и вывозных таможенных пошлин, а внутреннее ценообразование не надо будет согласовывать с ВТО и зарубежными партнерами. При выходе из ВТО Россия получает национальное регулирование пошлин для ввозимых/вывозимых товаров, оформляя протокол изменений к Договору о Евразийском союзе… и никаких не взятых на себя обязательств Россия нести за других не будет", — отмечают авторы законопроекта.