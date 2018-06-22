"Дыра" в капитале "О.К. Банка" составила 5,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов ярославского "Объединенного кредитного банка" ("О.К. Банка"), лишившегося лицензии в мае, составила 5,747 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 1,895 миллиарда рублей, обязательства — 7,642 миллиарда рублей.

Банк России с 25 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "О.К. Банка" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, в результате систематического проведения "О.К. Банком" "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 200-е место в банковской системе РФ.