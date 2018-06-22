"Газпром нефть" стала одной из первых промкомпаний-пользователей СПФС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Газпром нефть" одной из первых промышленных компаний начала использование национальной Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) при проведении платежных операций, сообщает пресс-служба компании.

"20 июня компания отправила первое платежное поручение через СПФС, минуя систему "банк-клиент". Использование единой системы, к которой подключены все российские кредитные организации, вместо множества локальных банк-клиентов позволяет значительно повысить скорость, надежность и безопасность проведения финансовых операций и оптимизировать издержки", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, СПФС позволяет осуществлять обмен с банками всем спектром финансовой информации в режиме "единого окна".

Ранее СПФС использовалась исключительно кредитными организациями, с конца 2017 года после разработки специальных сервисных решений появилась возможность присоединения к ней компаний нефинансового сектора.

"Получение доступа к СПФС — большой шаг в направлении повышения платежной независимости "Газпром нефти". Для нас система Банка России — это гарантированный и бесперебойный канал передачи финансовых сообщений, позволяющий компании быть уверенной в исполнении всех своих платежных обязательств независимо от внешних факторов", — приводится в пресс-релизе комментарий заместителя генерального директора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексея Янкевича.