России и Южной Корее пора создать совместный инвестфонд, заявили в ТПП

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 21 июня 2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 21 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. России и Южной Корее пора создать совместный инвестиционный фонд, который бы работал на принципах автоматического соинвестирования, заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев.

"Нам думается, надо перейти… к созданию совместного российско-корейского инвестиционного фонда, который бы обеспечивал вхождение в инвестиционные проекты на территории России, Дальнем Востоке, либо иных регионах России на принципах автоматического соивестирования", — сказал он, выступая на российско-корейском бизнес-форуме "Путь к совместному процветанию в Евразии и эпоха мира на Корейском полуострове", организованном фондом "Росконгресс".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.