Посевы бахчевых культур в Оренбургской области увеличились на 1%

ОРЕНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Площадь посевов бахчевых культур в Оренбургской области увеличилась до 50,9 тысячи гектаров, что на 1% больше по сравнению с прошлым летним сезоном, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Основными производителями бахчевой продукции являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, на долю которых в 2017 году приходилось 49,3 тысячи гектаров, в 2018 году — 49,8 тысячи гектаров или 98% всех бахчей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что лидерство по выращиванию бахчевых культур в Оренбургской области удерживает Соль-Илецкий район — здесь расположен 91% посевных площадей под арбузы и дыни. В текущем году бахчеводы Соль-Илецкого района засеяли культурами 46,4 тысячи гектаров, что на 3% меньше, чем в прошлом году, тем не менее, прирост произошел за счет увеличения посевных площадей в Акбулакском, Беляевском, Илекском и Ташлинском районах области.

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