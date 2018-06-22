Посевы бахчевых культур в Оренбургской области увеличились на 1%

ОРЕНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Площадь посевов бахчевых культур в Оренбургской области увеличилась до 50,9 тысячи гектаров, что на 1% больше по сравнению с прошлым летним сезоном, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
В пресс-службе добавили, что лидерство по выращиванию бахчевых культур в Оренбургской области удерживает Соль-Илецкий район — здесь расположен 91% посевных площадей под арбузы и дыни. В текущем году бахчеводы Соль-Илецкого района засеяли культурами 46,4 тысячи гектаров, что на 3% меньше, чем в прошлом году, тем не менее, прирост произошел за счет увеличения посевных площадей в Акбулакском, Беляевском, Илекском и Ташлинском районах области.