Россия и Южная Корея дадут старт переговорам о свободной торговле услугами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров. 21 июня 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров. 21 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия и Южная Корея в пятницу объявят о начале переговоров для заключения соглашения о зоне свободной торговле услугами, заявил заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня в ходе саммита будет заявлено о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициях. Соглашение должно стать первым шагом в сфере либерализации двустороннего экономического взаимодействия", — сказал Талыбов, выступая на Российско-Корейском бизнес-форуме "Путь к совместному процветанию в Евразии и эпоха мира на Корейском полуострове", организованном фондом "Росконгресс".