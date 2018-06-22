Правительство хочет ввести акциз на смесь для кальянов с 2019 года

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 января 2019 года акциза на смесь для кальянов, который предусматривает рост акциза с 457 рублей за один килограмм в 2019 году до 495 рублей — в 2021 году.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Налогового Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время эти смести акцизом не облагаются.

Кальянной смесью считается многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов.

Массовая доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.

Законопроектом предлагается установить ставку акциза на кальянную смесь за 1 килограмм в размере 457 рублей в 2019 году, 476 рублей – в 2020 году, 495 рублей – в 2021 году.